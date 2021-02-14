Американские авианосцы «Теодор Рузвельт» и «Нимиц», которые проводят учения в южно-Китайском море, никакой опасности для КНР не представляют, уверены военные эксперты Поднебесной империи.

Так, Сюй Гуанюй, консультирующий ассоциацию по вооружению Китая, заявляет, что США лишь бахвалятся перед собственными союзниками военной мощью, хотя на самом деле ничего существенного в регионе сделать просто не в состоянии.

Эксперты напоминают, что в прошлом году во время подобных учений, проводимых Соединенными Штатами, Китай затеял тренировочные стрельбы «убийцами авианосцев» – ракетами DF-21D и DF-26. Эти баллистические противокорабельные боеприпасы способны уничтожить корабли авианосных групп, причем те даже не смогут защититься от них, пока находятся у китайского побережья.