Вымирание динозавров, а также 75 процентов другой флоры и фауны на Земле стало результатом столкновения с длиннопериодической кометой, уверены американские астрофизики. Они рассказали, что небесное тело возникло в облаке Оорта, расположенного на задворках Солнечной системы.

Немалую роль в этой катастрофе сыграла планета Юпитер, которую эксперты называют небесным «аналогом» автомата для пинбола. Ее гравитационное поле сбивает кометы с курса, выбрасывая их на те орбиты, которые находятся ближе к центру системы. То есть, к Солнцу.

Астрофизики Гарвардского университета создали компьютерную модель столкновения и провели ряд исследований, в ходе которых было установлено – подобные эпизоды должны случаться каждые 250-735 миллионов лет. Ранее считалось, что столкновения Земли с кометами могут происходить в десять раз реже.