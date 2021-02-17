читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вымирание динозавров, а также 75 процентов другой флоры и фауны на Земле стало результатом столкновения с длиннопериодической кометой, уверены американские астрофизики. Они рассказали, что небесное тело возникло в облаке Оорта, расположенного на задворках Солнечной системы.

Немалую роль в этой катастрофе сыграла планета Юпитер, которую эксперты называют небесным «аналогом» автомата для пинбола. Ее гравитационное поле сбивает кометы с курса, выбрасывая их на те орбиты, которые находятся ближе к центру системы. То есть, к Солнцу.

Астрофизики Гарвардского университета создали компьютерную модель столкновения и провели ряд исследований, в ходе которых было установлено – подобные эпизоды должны случаться каждые 250-735 миллионов лет. Ранее считалось, что столкновения Земли с кометами могут происходить в десять раз реже.

Вам может понравиться

В Германии запатентовали зверобойный зеленый катализатор

Немецкая группа исследователей решила подать заявку на регистрацию патента, связанного с обнаружением…

Под ледником Антарктиды нашли неизвестных существ

Исследователи из Великобритании смогли найти на морском дне под антарктическим ледником неизвестных…

На Ямале впервые проведена аэрофотосъемка внутри газового кратера

Российские ученые впервые провели аэрофотосъемку во внутренней части газового кратера, который сформировался…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -9 °C |