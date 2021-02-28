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Российская подводная лодка «Белгород» в скором времени пройдет госиспытания и поступит на вооружение флота, а Соединенные Штаты до сих пор ничего не знают о ее характеристиках, сокрушается военный эксперт из США Х.И. Саттон. Он пишет, что такая таинственность серьезно беспокоит Пентагон.

Саттон также заявил, что АПЛ «Белгород» вполне заслуживает того, чтобы войти в перечень «чудо-оружия», разработанного Россией под руководством президента Владимира Путина. Помимо новейшей субмарины, эксперт включил в этот перечень также гиперзвуковой оружие и крылатые ракеты с ядерными силовыми агрегатами.

Специалист в области вооружений предположил, что в передней части подлодки разместят еще одно «чудо-оружие» – беспилотники «Посейдон», которые своей разрушительной силой пугают Соединенные Штаты. Он не исключил, что запуск «Посейдонов» входит в план государственных испытаний АПЛ «Белгород».

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