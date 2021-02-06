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Решение Высшего суда Подгорицы по делу двух россиян, якобы готовивших государственный переворот в Черногории, принималось с целым рядом нарушений. Поэтому оно отменено Апелляционным судом страны.

На официальном сайте Апелляционного суда опубликовано заявление, в котором говорится, что преступления, за которые Владимира Попова и Эдуарда Шишмакова приговорили заочно к 12 и 15 годам тюремного заключения, не доказаны. Одновременно с этим были отменены и приговоры жителям Черногории, возглавляющим «Демократический фронт».

Напомним, что в 2016 году власти Черногории получили информацию о готовящемся госперевороте и серии терактов. Тогда были задержаны около 20 граждан Сербии. Помимо того, из Сербии депортировали ряд российских граждан, которые подозревались в подготовке террористических атак. Конфликт разрешился после вмешательства секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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