Купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут применены Анкарой только в самых экстремальных случаях. Странам, которые не планируют нападать на Турцию, бояться нечего, заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

Он также отметил, что Соединенные Штаты допустили не соответствующую «духу НАТО» ошибку, исключив Турцию из программы F-35, а также введя против нее санкционные меры. По словам министра обороны, руководство США должно прочитать адресованное ему письмо, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Акар также заявил, что Анкара не собирается интегрировать С-400 «Триумф» в систему ПВО Североатлантического альянса. Она, по его словам, будет задействовать российские комплексы только в крайних случаях и совершенно независимо от натовских комплексов.