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Киевские власти в ближайшее время начнут масштабные боевые действия в Донбассе, уверен политический эксперт Анатолий Вассерман. Эрудит считает, что Украина уже сейчас ведет подготовку к наступлению.

По словам Вассермана, на скорое обострение ситуации в Донбассе косвенно указывает тот факт, что президент Владимир Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала пророссийской направленности. Сделал он это не по собственной инициативе, а по указке Соединенных Штатов.

Три канала, принадлежащие Виктору Медведчуку, по мнению эксперта, ставили перед аудиторией важные вопросы, ответов на которые она знать не должна. Кроме того, украинское руководство подстраховалось по поводу трансляции альтернативной точки зрения после обострения ситуации в Донбассе.

Последние шаги Зеленского показывают, что он не только беспрерывно оглядывается на США, но еще и пытается сохранить остатки своего рейтинга. Который стремительно летит вниз. При этом главу государства обходит именно фракция ОПЗЖ, которой и принадлежали закрытые каналы. Также что санкции в отношении них – это еще и попытка уничтожить конкурента.

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