Специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с инициативой осуществить реформы, которые касаются налогового кодекса, а также кредитного регулирования.

Как заявляет Чубайс, в основе предложенных им реформ должно лежать разделение всех предприятий, которые находятся на территории России по тому признаку, являются ли они экологичными, или нет. Эти изменения Чубайс сравнил с «тектонической подвижкой». Так, его идея состоит в том, чтобы провести изменения, касающиеся систем оценки стоимости активов, которые должны будут исчезнуть после энергоперехода.

Несмотря на то, что эта идея в мире существует уже относительно давно, она ещё нигде не реализована.