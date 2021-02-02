Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon нарушил границы воздушного пространства Сирии и пролетел прямо над местом дислокации российских подлодок, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации отмечают, что это не первая такая провокация со стороны США.

Предполагается, что самолет выполнял свою очередную миссию по разведке территорий и наблюдению за ситуацией в Сирии. В какой-то момент он внезапно изменил курс и отправился к морской базе, на которой находятся российские субмарины. При этом он буквально на несколько минут вошел в сирийское воздушное пространство.

Эксперты утверждают, что хотя это не первое подобное нарушение, сирийские войска вынуждены были его проигнорировать. Если бы силы ПВО сбили воздушную машину, она бы упала за пределами страны, что могло повлечь за собой крупный скандал. Впрочем, в случае повторения ситуации ПВО все же могут и среагировать на провокационные действия самолета-разведчика.