читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon нарушил границы воздушного пространства Сирии и пролетел прямо над местом дислокации российских подлодок, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации отмечают, что это не первая такая провокация со стороны США.

Предполагается, что самолет выполнял свою очередную миссию по разведке территорий и наблюдению за ситуацией в Сирии. В какой-то момент он внезапно изменил курс и отправился к морской базе, на которой находятся российские субмарины. При этом он буквально на несколько минут вошел в сирийское воздушное пространство.

Эксперты утверждают, что хотя это не первое подобное нарушение, сирийские войска вынуждены были его проигнорировать. Если бы силы ПВО сбили воздушную машину, она бы упала за пределами страны, что могло повлечь за собой крупный скандал. Впрочем, в случае повторения ситуации ПВО все же могут и среагировать на провокационные действия самолета-разведчика.

Вам может понравиться

Протурецкие боевики обстреливают армию Асада ракетами

Протурецкие боевики в ночь на воскресенье предприняли наступление на позиции сирийских войск…

Финансист перечислила выгодные способы инвестирования 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей – неплохая сумма, которую можно инвестировать, чтобы получить хороший…

Sina: На новый российский самолет установят противоспутниковые ракеты

Новый российский самолет МиГ-41 создается для поражения целей не только на земле,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 2 февраля – небольшая облачность, до -8 °C | Армавир: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |