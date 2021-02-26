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На «Телеграм»-канале Украина.ру сообщают, что вдоль крымского побережья и границ Донбасса пролетел разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk американских ВВС.

Автор опубликованного сообщения задается вопросом о том, что беспилотник США делает так далеко от родных берегов. Затем он предполагает, что американцы отправили его для защиты «мира и капитализма» в регионе. Однако официально данную информацию не стали комментировать ни в Пентагоне, ни в Минобороны РФ.

В СМИ напоминают, что RQ-4B стоит примерно 140 000 000 долларов. Всего один час нахождения в воздухе этого БПЛА обходится государству в 31 000 долларов. Он способен подниматься на высоту до 18 километров и летать без дозаправки на протяжении 30 часов.

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