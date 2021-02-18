Президент США Джо Байден рискует наделать больше ошибок на внешнеполитическом поприще, чем все его предшественники, вместе взятые, считает американский политолог Уиллис Крумхольц, публикация которого появилась в издании The National Interest. По его словам, новый глава государства неверно расставляет приоритеты.

Политолог пишет, что Байден выдвинул на первое место возвращение Соединенных Штатов в те организации, из которых ранее вывел страну Дональд Трамп. Это и Парижское климатическое соглашение, и «ядерная сделка» с Ираном, и многие другие. Кроме того, президент пытается «поставить на место» Россию и Китай, а также восстановить отношения с целом рядом союзников по НАТО.

При этом он не торопится выводить войска из Афганистана, Сирии, Ирака, поэтому скорее всего там сохранится военное присутствие Вашингтона. Крумхольц считает, что Байден просто не может понять, что силы Соединенных Штатов на исходе. Попытки использовать развал и хаос для того, чтобы превратить ту же Сирию или африканские государства в уменьшенную копию Америки рано или поздно могут закончиться плохо для США.