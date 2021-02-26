Экс-посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол скучает по России и мечтает вновь попробовать творог. Об этом рассказал сам американский дипломат, который в 2016 году был объявлен персоной нон-грата на территории России.

Он отметил, что практически постоянно находился в СССР, а потом и в РФ, с 1983 года. Если и уезжал оттуда, то не более, чем на два года. Но сейчас прошло уже семь лет, в течение которых бывший посол по-настоящему заскучал за Россией.

«С тех пор, как наш первый посол Джон Куинси Адамс в 1809 году приступил к исполнению своих обязанностей, только два бывших посла США в СССР/России были объявлены персонами нон грата — Кеннан и я», – сообщил Макфол.

Напомним, что в период с 2009 по 2011 годы бывший посол заслужил звание «архитектор перезагрузки отношений между РФ и США. В 2016-м ситуация изменилась. За то, что, по словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Макфол специально портил двухсторонние отношения, он был внесен в санкционный список.