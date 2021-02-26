читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол скучает по России и мечтает вновь попробовать творог. Об этом рассказал сам американский дипломат, который в 2016 году был объявлен персоной нон-грата на территории России.

Он отметил, что практически постоянно находился в СССР, а потом и в РФ, с 1983 года. Если и уезжал оттуда, то не более, чем на два года. Но сейчас прошло уже семь лет, в течение которых бывший посол по-настоящему заскучал за Россией.

«С тех пор, как наш первый посол Джон Куинси Адамс в 1809 году приступил к исполнению своих обязанностей, только два бывших посла США в СССР/России были объявлены персонами нон грата — Кеннан и я», – сообщил Макфол.

Напомним, что в период с 2009 по 2011 годы бывший посол заслужил звание «архитектор перезагрузки отношений между РФ и США. В 2016-м ситуация изменилась. За то, что, по словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Макфол специально портил двухсторонние отношения, он был внесен в санкционный список.

Вам может понравиться

Латвия подарила Украине 7 подержанных медицинских внедорожников

Латвийское военное ведомство переправило на Украину 7 медицинских бронеавтомобилей в качестве военной помощи, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. По его словам, новая техника уже находится в Киеве. Таран также

США развернули в Сирии системы Patriot для защиты от российских “Калибров”

В восточной части Сирии появились американские системы ПВО Patriot, которыми, как считают специалисты портала Avia.Pro, военнослужащие Соединенных Штатов намереваются защищаться от российских ракет «Калибр». Портал сообщает, что в провинции Дейр-эз-Зор

Камеры в московском метро научат определять людей с преступными намерениями

Роман Душкин, специалист в области современных технологий, сообщил, что в московском метро установят новую систему видеонаблюдения и анализа, которая сможет определять потенциальных преступников. Новые камеры будут встроены в мониторы, демонстрирующие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 февраля – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 февраля – пасмурно, до 2 °C |