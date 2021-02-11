Российский танк Т-80 остается грозной силой, несмотря на то, что был принят на вооружение 45 лет назад. Его разработали советские конструкторы, которые знали толк в своем деле, сообщает американское издание The National Interest.

Авторы публикации заявляют, что Т-80 сейчас является одним из самых боеспособных танков мира. Наличие газотурбинного двигателя, который СССР использовал впервые в мире в 70-80 годах прошлого столетия, дает возможность задействовать боевую машину даже в арктических условиях.

Эксперты пишут, что в настоящий момент на вооружении танковых войск РФ находится около трех сотен Т-80, которые в 1985 году были модифицированы до версии Т-80БВ. Еще 150 боевых машин обновлены до последней версии Т-80БВМ. По мнению авторов, возможности для модернизации еще далеко не исчерпаны, поэтому вполне вероятно, что вскоре появятся и новые вариации.

Россия не торопиться отказываться от практичных и боеспособных машин, которые пригодны для эксплуатации в любых условиях. Поэтому они будут оставаться на вооружении как минимум до 40-х годов текущего столетия.