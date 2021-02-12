Воспаление молекул жидкости, располагающейся вокруг спинного и головного мозга, вызываемое коронавирусом, провоцирует такой симптом, как «мозговой туман». Он отмечается у многих пациентов с Covid и до сих пор ученые не могли обнаружить его причину.

Разобрались в проблеме эксперты Memorial Sloan Kettering, которые провели исследования больных коронавирусной инфекцией, страдающих от делирия. Они отметили, что проблемы с памятью и концентрацией, а также затуманенность сознания можно устранить назначением пациенту противовоспалительных препаратов.

Ученые также заявили, что для максимально точного определения причин мозгового тумана нужны дополнительные исследования, но уже сейчас ясно, что проблема кроется именно в воспалительном процессе.