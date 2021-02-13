Компания NVIDIA, которая намерена приобрести производителя процессоров из Великобритании ARM, выделила полтора года на завершение 40-миллиардной сделки, так как ожидала претензий от регуляторов. И она не ошиблась. Сразу три гиганта – Microsoft, Qualcomm и Google, – подали на нее жалобу в антимонопольный комитет США.

Суть претензии трех компаний состоит в том, что завершение сделки внесет на рынок полупроводников хаос и сумятицу. Компания ARM, чьи процессоры сегодня применяются в производстве мобильных гаджетов, в том числе и смартфонов, окажется во владении конкурента Google, Qualcomm и Microsoft.

Теперь антимонопольный регулятор некоторое время будет рассматривать жалобу. Но если даже он ее не удовлетворит NVIDIA потребуется также получить разрешение на покупку ARM еще и в Китае, Великобритании и в странах Европейского Союза.