Саулю Альваресу, боксеру из Мексики, удалось одолеть уроженца Турции Авни Йылдырыма и защитить тем самым свои чемпионские пояса по версиям WBA Super и WBC.

Соответствующий поединок состоялся в американском городе Майами и продлился всего три раунда. Мексиканцу удалось отправить своего оппонента в нокдаун. Перед следующим раундом команда турецкого боксера решила не продолжать бой, чтобы избежать дальнейшего ухудшения его состояния.

За свою профессиональную карьеру тридцатилетний Альварес успел поучаствовать в 58 боях, причем 55 из них завершились его победами. Что касается 29-летнего Йылдырыма, то он участвовал в 24 поединках, в трех из которых проиграл.