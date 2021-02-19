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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошедший четверг, 18 февраля, подписал указ о призыве на военную службу.

Согласно указу, в феврале-мае начнётся призыв на срочную военную службу, а также на службу в резерве совершеннолетних мужчин. Кроме того, действие указа включает и тех граждан страны, которые находятся в резерве из числа студентов, получающих высшее сельскохозяйственное образование при их желании пройти службу.

Указывается, что указ был издан для поддержания боевой готовности Вооружённых Сил Белоруссии, а также других войск и воинских формирований. Также отмечается, что Министерство обороны страны в декабре прошлого года продлило призывную кампанию. Связано это было с коронавирусом – некоторые призывники заразились, из-за чего их нельзя было отправить на место службы. Кроме того, многие призывники не успели пройти медобследование, так как некоторые медучреждения были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом.

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