Актёр Дмитрий Певцов в рамках интервью порталу «Слово и дело» высказался о необходимости запрета скандальных шоу на телевидении.

Как считает актёр, на телевидении следует демонстрировать позитивные чувства – любовь, веру, добро, надежду, а не «потные малаховские передачи» и Дом-2. Также он указал, что людям надо концентрироваться не на том, чем они не обладают, а на том, что у них есть в настоящее время.

Актёр считает, что следует подвергнуть цензуре всё, что могут увидеть многие зрители – не только телевидение, но и кино и театр, выставки, а также живопись. Заниматься цензурой будет комиссия, состоящая из представителей культурного сообщества и церковных конфессий, а также из искусствоведов и правоведов. Именно они будут решать, как спасти «неокрепшие души от масс-культа».