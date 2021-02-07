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Актриса Анастасия Мельникова сообщила, сколько она зарабатывает, будучи депутатом заксобрания Санкт-Петербурга.

Мельникова стала гостем передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск с её участием вышел в эфир 6 февраля. Как отмечается, наиболее известной актриса стала после участия в съёмках популярного сериала «Улицы разбитых фонарей».

Как заявила актриса, это лишь кажется, что зарплата депутата является неземной, на деле же она абсолютно адекватная. Так, её заработок составляет 60 тысяч рублей.

Также Мельникова указала, что быть депутатом не входило в её планы, и стала она им из-за сложившихся обстоятельств. Во время работы у неё буквально нет ни минуты свободного времени. Основной своей целью Мельникова назвала помощь нуждающимся, кроме того, она активно занимается благотворительностью.

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