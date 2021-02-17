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Усиление Вооруженных Сил РФ на западе страны несет в себе «угрозу безопасности» для Эстонии. Внешняя разведка прибалтийского государства в панике заявляет о новых ракетных вооружениях, а также о формировании Россией дополнительных танковых и мотострелковых дивизий.

Кроме того, на берегу Финского залива РФ развернула свои ракетные комплексы «Бал», дальность действия которых достигает более 120 километров. По мнению эстонских разведчиков, активность России на западе связана с размещением на европейской территории американских ракет. Москву беспокоит также появление в Европе системы ПРО Aegis Ashore, которая «не дает России угрожать НАТО» своими ракетами.

Помимо всего прочего, Эстонию беспокоит активность России в киберпространстве. Разведчики уверены, что РФ намеревается использовать его для раскола Запада с помощью многочисленных фейков, которые будут увеличивать влияние Москвы на европейские страны и США.

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