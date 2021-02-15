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Турецкое издание Ahval рассказало о «критской модели», которую намерена использовать Анкара, чтобы урегулировать разногласия с Вашингтоном по российским ЗРК С-400. Авторы публикации вспомнили схожую ситуацию с другими зенитно-ракетными комплексами С-300, которые в течение длительного времени хранились на острове Крит.

Эти самые комплексы были приобретены Кипром у РФ в 90-х годах прошлого столетия для того, чтобы предотвратить полеты турецких боевых самолетов над своей территорией. Это вызвало серьезные споры, так как Турция пригрозила ликвидировать С-300, если они будут размещены на Кипре. Тогда ситуацию разрядила Греция, которая перенесла комплексы на Крит, где они и находятся до сих пор. Задействовали их всего на одних учениях в 2013 году.

Эксперты издания Ahval пишут о том, что турецкое руководство несколько неправильно истолковало саму суть «критской модели». Оно считает, что США будет достаточно уверений в том, что С-400 будут использоваться только в исключительных случаях. Однако во время кризиса на Кипре зенитно-ракетные комплексы были вообще вывезены с территории страны, чего Анкара делать явно не собирается. По мнению авторов, Соединенные Штаты вряд ли устроит такой подход к делу.

Мало того, США не понравится и вариант с переносом С-400 в любое из государств, в котором задействованы турецкие ВС – в Сирию, Ливию или Азербайджан. Поэтому Анкаре следует подумать над другими способами выхода из нового кризиса.

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