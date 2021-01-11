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Елизавета Арзамасова, киноактриса, известная многим по роли Галины в сериале «Папины дочки», впервые показала совместное фото со своим супругом Ильей Авербухом.

Информация о свадьбе между 25-летней артисткой и 47-летним шоуменом Ильей Авербухом стала известна общественности после публикации соответствующего поста в соцсети «Инстаграм». В прошлом месяце молодоженами был размещен ролик, на котором демонстрировалась церемония бракосочетания.

Несколько часов назад Арзамасова разместила новую фотографию с мужем. Актриса нежно прижалась к супругу и закрыла глаза. В подписи к фото она при этом отметила, что ей непривычно, но при этом очень приятно произносить слово «муж».

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