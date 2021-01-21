Благотворительный фонд защиты животных «Гав» по согласованию с Минэкологии столичного региона приютил больного волка. Хищник вышел к людям сам – его обнаружили в очень плохом состоянии жители поселка Малые Вяземы, что в Одинцовском округе.

Зампред регионального правительства Андрей Разин рассказал, что волка пришлось отлавливать специалистам ветеринарной службы. При этом они действовали крайне осторожно, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни местных жителей.

Разин также сообщил, что хищное животное уже идет на поправку, но сотрудники фонда пока не намерены отпускать его на волю. Все дело в том, что в естественной среде он может вновь заболеть или стать жертвой более сильных животных.

По словам Разина, для согласования пребывания волка в приюте сотрудники фонда связались с Министерством экологии. После краткого сообщения было принято решение спасать хищника любыми способами.