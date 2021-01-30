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Стоимость всех активов, которыми владеет Роман Абрамович, приближается к 200 миллионам фунтов стерлингов, отмечают журналисты издания Times. Подсчетами имущества владельца футбольного клуба «Челси» они занялись в связи с намерением британских парламентариев ввести санкции против России.

Издание сообщило, что в 2017 году Абрамович купил квартиру в престижном районе британской столицы за 8,75 млн фунтов. В этом жилище с видом на Темзу имеется СПА-центр, спортзал и винный погреб. Кроме того, миллиардер владеет рестораном индийской кухни Dip In Brilliant.

Через год Абрамович за 22 миллиона фунтов приобрел пентхаус в три этажа в еще одном престижном комплексе Chelsea Waterfront. Причем сделал это, к удивлению журналистов, на свое имя, а не через компанию Fordstam.

Наконец, российский миллиардер владеет особняком в Kensington Palace Gardens, который эксперты считают настоящей «жемчужиной» и оценивают в 125 миллионов фунтов стерлингов.

Представительница МИД Великобритании Венди Мортон в ответ на вопрос парламентариев о введении санкций против Абрамовича заявила, что это возможно только в том случае, если владелец «Челси» использует свои активы во вред государству.

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