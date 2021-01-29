Телеканал «Звезда» продемонстрировал широкой публике подводную лодку Б-603 «Волхов» изнутри. Несмотря на то, что журналистам не позволили снимать абсолютно все, видео получилось весьма познавательным.

Субмарину «Волхов» прозвали «черной дырой», так как она выделяется на фоне остальных подлодок малошумностью и невидимостью для приборов обнаружения потенциального противника. Эти достоинства обеспечиваются двойным корпусом и специальным покрытием. Кроме того, на лодке установлены специально созданные для него силовые установки, работающие с минимальным уровнем шума.

Журналисты провели виртуальную экскурсию по внутреннему интерьеру субмарины, продемонстрировали зрителям центральный пост с установленным на нем перископом и оборудованием для обнаружения кораблей противника.

Также телеканал рассказал о самом секретном отсеке, предназначенном для установки торпедных аппаратов. «Волхов» может нести на борту до 18 современных торпед, перезарядка которых занимает буквально 15 секунд. Помимо этого, субмарину оснастят еще и ракетами «Калибр».