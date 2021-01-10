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Дагестанская журналистка Елена Еськина сняла документальный фильм «За красной чертой».

Фильм был снят, как отмечается, при поддержке Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана. Ради этих съёмок журналистке пришлось пробыть более шести часов в реанимации, где находились пациенты с коронавирусом.

Съёмки проводили в городской клинической больнице №1 Махачкалы, где койки для пациентов пришлось ставить даже в отделении гинекологии. Отмечается, что на момент съёмок в реанимации находилось 22 тяжелобольных пациента, из них семерых спасти не удалось.

Целью съёмок стало желание продемонстрировать работу врачей, которым приходится работать в сложных условиях с пациентами с коронавирусом.

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