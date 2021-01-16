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Частный собственник построил высокий забор вокруг единственного колодца в деревне Легчищево, что в городском округе Чехов и оставил остальных жителей населенного пункта без воды. Об этом рассказал в своем Инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации горокруга Николай Минаев.

Он заявил, что уже дано поручение соответствующим службам, которые должны решить проблему водоснабжения жителей деревни. По словам чиновника, планируется наведением «мостов» с собственником для того, чтобы вновь открыть общий доступ к общественному колодцу.

Минаев также подчеркнул, что администрация округа Чехов находится в одной команде с жителями всех населенных пунктов и готова приложить все усилия, чтобы решить любые проблемы, с которыми они столкнуться.

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