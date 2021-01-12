Жительница Смоленска чуть не стала жертвой нападения сразу шести бродячих собак на Королёвке. Около 23:00 она возвращалась домой, когда стая обезумевших животных вдруг окружила ее, намереваясь наброситься и покусать.

По мнению самой пострадавшей, ее спасло хладнокровие – несмотря на сильный испуг, она не стала убегать, а замерла на месте и продолжала стоять лицом к беснующимся животным. В какой-то момент она увидела девочку и хотела предупредить ее о возможном нападении, однако увидела, что та спокойно смотрит на стаю и не опасается собак.

Через несколько минут, по рассказу женщины, девочка молча ушла в другую сторону. При этом четыре из шести собак сразу же помчались за ней, а смолянка смогла уйти домой. Она уверена, что именно неизвестная натравила на нее животных.

В социальных сетях поддержали это мнение. Пользователи написали, что неоднократно видели девочку вместе с собаками, поэтому вполне возможно, что она провоцирует нападения бездомных животных на людей.