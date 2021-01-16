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В Москве местная жительница более 10-ти лет хранила в квартире труп своего сына.

Как сообщается, об этом стало известно после того, как у одной из мусорок на юго-востоке столицы заметили тело, зашитое в штору. На место инцидента вызвали «скорую помощь» и полицию. В ходе расследования было установлено, что тело супруга вынесла местная пенсионерка. По словам её соседки, последние два года никто не видел её мужа, так как он тяжело болел.

В настоящее время предполагается, что мужчина умер от рака, а у его супруги не было денег на похороны. Позже, во время обыска в квартире, был обнаружен скелет 12-летнего сына женщины, который умер ещё в 2000 году. Его тело лежало в комнате, в которую никто практически не заходил всё это время.

Пенсионерка была доставлена в психиатрическую больницу.

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