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Виртуальная выставка «Картография Москвы» приглашает всех желающих познакомиться с историей развития российской столицы. На ней продемонстрируют старинные планы, летописные миниатюры и карты, созданные в разные годы и разные века.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в распоряжении имеется 200 чертежей, которые были созданы еще в семнадцатом столетии. Но для выставки организаторы старались выбирать самые красочные и выразительные карты, показывающие, как развивалась столица.

Левкин пояснил, что гостям виртуального мероприятия покажут 7 разделов. Среди них выделяются карты советского периода, генеральные планы застройки города, а также красивые иллюстрированные карты. Кроме того, посетители смогут познакомиться с чертежами трамвайных путей 30-х годов прошлого столетия и с планами окрестностей столицы.

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