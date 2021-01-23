На украинском канале «Наш» в рамках прямого эфира житель Харьковской области рассказал о том, что даже в отдаленных деревнях РФ люди живут гораздо лучше, чем на Украине.

Украинский пенсионер представился Михаилом и заявил, что США нечего предложить Украине, добавив, что они уже разрушили страну. Доказательством этому является значительное ухудшение жизни украинцев после Майдана. Затем он указал на высокий уровень жизни в Крыму, где проживает его брат. Михаил отметил, что пенсии на полуострове в несколько раз выше, а услуги ЖКХ при этом гораздо ниже.

Ведущие попытались возразить харьковчанину, отметив, что подобными условиями могут похвастаться только жители Крыма, однако Михаил сразу же ответил, что у него имеются родственники и в других частях РФ. По его словам социальные и медицинские услуги даже в «глухих российских деревнях» лучше, чем на Украине. Он добавил, что из-за действий украинских властей страну уже покинули миллионы украинцев.