С 8 января на Украине начался жесткий локдаун из-за стремительного распространения коронавируса. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что столь строгие ограничительные меры необходимы для того, чтобы «сбить» волну коронавирусной инфекции которая может вспыхнуть после новогодних и рождественских праздников.

Карантин на Украине продлится до 24 января. На срок локдауна в стране перестанут работать ТРЦ и непродовольственные рынки, рестораны и кафе, целый ряд других заведений. По словам главы государства, нынешний карантин все же будет мягче, чем ограничительные меры, введенные весной.

По словам эксперта, время для локдауна выбрано довольно грамотно. Благодаря тому, что средний и малый бизнес на Украине получил возможность работать в декабре и на новогодние праздники, по нему не будет нанесен серьезный удар. Хотя полностью обойтись без потерь все же не удастся.