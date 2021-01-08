читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 8 января на Украине начался жесткий локдаун из-за стремительного распространения коронавируса. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что столь строгие ограничительные меры необходимы для того, чтобы «сбить» волну коронавирусной инфекции которая может вспыхнуть после новогодних и рождественских праздников.

Карантин на Украине продлится до 24 января. На срок локдауна в стране перестанут работать ТРЦ и непродовольственные рынки, рестораны и кафе, целый ряд других заведений. По словам главы государства, нынешний карантин все же будет мягче, чем ограничительные меры, введенные весной.

По словам эксперта, время для локдауна выбрано довольно грамотно. Благодаря тому, что средний и малый бизнес на Украине получил возможность работать в декабре и на новогодние праздники, по нему не будет нанесен серьезный удар. Хотя полностью обойтись без потерь все же не удастся.

Вам может понравиться

Ученые назвали продлевающую жизнь острую закуску

Корейскую закуску кимчи отнесли к продуктам, которые способны продлить жизнь человека. Она…

Учёные назвали продукты, которые способствуют долголетию

Американские исследователи выяснили, что некоторые продукты способны продлить жизнь человека. Как сообщается,…
  • Анна
  • 05.01.2021
  • читать 1 минуту

Ученые опровергли популярную теорию перерыва между половыми актами у мужчин

Исследователи полагают, что они приблизились к пониманию того, почему мужчины не могут…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 8 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – ясно, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 8 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 8 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 8 °C |