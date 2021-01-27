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Представители подмосковного Минэкологии сообщили, что природный заказник, расположенный в Таракановском лесничестве, наделят региональным статусом и расширят до 432 гектаров.

В опубликованном сообщении отмечается, что завершилась подготовка проекта положения, связанного с областным заказником, находящимся в Одинцово. Его планируется создать с помощью реорганизации местного ООПТ, придав ему региональный статус. В настоящее время в нем живут несколько десятков животных, которые занесены в Красную книгу.

Андрей Разин, руководитель ведомства, отметил, что на данный момент времени Одинцовский городской округ обладает наибольшим количеством охраняемых зон в Московской области. Администрация муниципалитета проделала значительную работу в соответствующей сфере, создав одиннадцать ООПТ.

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