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На портале стопкоронавирус.рф сегодня, 17 января, появилась информация о том, что за минувшие 24 часа в Москве было зарегистрировано 4012 новых случаев инфицирования COVID-19.

Отмечается, что с момента начала пандемии в российской столице было выявлено более 891 тысячи зараженных. При этом выздоровели и выписались из больниц примерно 739 тысяч пациентов. За одни только последние сутки от коронавируса вылечились 4612 человек. При этом скончались 67 местных жителей. Всего болезнь унесла жизни 12,4 тысячи москвичей.

Московские власти призывают пожилых людей без необходимости не покидать свои дома. Они также просят москвичей соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.

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