По информации Регионального штаба Ярославской области за минувшие сутки Covid-19 заразилось еще 188 человек.

Погибло 6 человек (4 женщины и 2 мужчин; возраст самого молодого погибшего – 48 лет, самого старого – 78) Теперь количество смертей с момента начала пандемии равно 286. Выздоровело всего 25 151, а на карантине в данный момент находится 7 922 человека.

Региональный штаб также привел данные по населенным пунктам, жители которых больше всего пострадали от коронавируса:

Ярославль – 13339;

Рыбинск – 3501;

Ростовский МР – 1472;

г. о. Переславль-Залесский – 1386;

Тутаевский МР – 964;

Ярославский МР – 837;

Угличский МР – 767;

Борисоглебский МР – 733;

Гаврилов-Ямский МР – 677;

Некрасовский МР – 626;

Пошехонский МР – 547;

Рыбинский МР – 465;

Даниловский МР – 294;

Мышкинский МР – 244;

Большесельский МР – 242;

Некоузский МР – 240;

Первомайский МР – 187;

Любимский МР – 167;

Брейтовский МР – 134.

Под наблюдением врачей находится 1584 пациента: 779 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 805 с типичной клиникой COVID-19. За минувшие сутки было проведено 2802 лабораторных теста на коронавирусную инфекцию.