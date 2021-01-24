По информации Регионального штаба Ярославской области за минувшие сутки Covid-19 заразилось еще 188 человек.
Погибло 6 человек (4 женщины и 2 мужчин; возраст самого молодого погибшего – 48 лет, самого старого – 78) Теперь количество смертей с момента начала пандемии равно 286. Выздоровело всего 25 151, а на карантине в данный момент находится 7 922 человека.
Региональный штаб также привел данные по населенным пунктам, жители которых больше всего пострадали от коронавируса:
- Ярославль – 13339;
- Рыбинск – 3501;
- Ростовский МР – 1472;
- г. о. Переславль-Залесский – 1386;
- Тутаевский МР – 964;
- Ярославский МР – 837;
- Угличский МР – 767;
- Борисоглебский МР – 733;
- Гаврилов-Ямский МР – 677;
- Некрасовский МР – 626;
- Пошехонский МР – 547;
- Рыбинский МР – 465;
- Даниловский МР – 294;
- Мышкинский МР – 244;
- Большесельский МР – 242;
- Некоузский МР – 240;
- Первомайский МР – 187;
- Любимский МР – 167;
- Брейтовский МР – 134.
Под наблюдением врачей находится 1584 пациента: 779 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 805 с типичной клиникой COVID-19. За минувшие сутки было проведено 2802 лабораторных теста на коронавирусную инфекцию.