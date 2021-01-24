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По информации Регионального штаба Ярославской области за минувшие сутки Covid-19 заразилось еще 188 человек.

Погибло 6 человек (4 женщины и 2 мужчин; возраст самого молодого погибшего – 48 лет, самого старого – 78) Теперь количество смертей с момента начала пандемии равно 286. Выздоровело всего 25 151, а на карантине в данный момент находится 7 922 человека.

Региональный штаб также привел данные по населенным пунктам, жители которых больше всего пострадали от коронавируса:

  • Ярославль – 13339;
  • Рыбинск – 3501;
  • Ростовский МР – 1472;
  • г. о. Переславль-Залесский – 1386;
  • Тутаевский МР – 964;
  • Ярославский МР – 837;
  • Угличский МР – 767;
  • Борисоглебский МР – 733;
  • Гаврилов-Ямский МР – 677;
  • Некрасовский МР – 626;
  • Пошехонский МР – 547;
  • Рыбинский МР – 465;
  • Даниловский МР – 294;
  • Мышкинский МР – 244;
  • Большесельский МР – 242;
  • Некоузский МР – 240;
  • Первомайский МР – 187;
  • Любимский МР – 167;
  • Брейтовский МР – 134.

Под наблюдением врачей находится 1584 пациента: 779 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 805 с типичной клиникой COVID-19. За минувшие сутки было проведено 2802 лабораторных теста на коронавирусную инфекцию.

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