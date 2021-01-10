ВКС России только за минувший год получили более 150 единиц летательных и космических аппаратов, сообщает главное военное ведомство страны. Это в шесть раз больше, чем было передано украинским ВВС.

При этом нужно отметить, что ни единого нового самолета украинские Вооруженные силы так и не дождались. Им пришлось довольствоваться только модернизированными либо отремонтированными старыми воздушными машинами.

Так, в ВСУ были переданы четыре вертолета Ми-8-МТВ-1 и два L-39М1 после модернизации. Прошли апгрейд также истребители МиГ-29, Су-25 и Су-27УБ. Также ВСУ пополнились разведывательным самолетом Су-24МР.

Российские ВКС, напомним, получили в 2020 году первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Помимо него, в войска было передано еще 147 единиц самолетов, вертолетов и новейших беспилотных аппаратов.