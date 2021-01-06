Певец Юрий Лоза резко раскритиковал новогодние юмористические шоу.

В особенности досталось Евгению Петросяну. Как считает Лоза, в настоящее время на телевидении идёт деградация юмора, и артисты этого жанра исчерпали свой потенциал. Он даже дал этому собственное определение «смехояма». Так, артист указал на то, что юмористы сейчас используют лишь избитые темы, и пытаются «выжать воду из камня».

Также Лоза рассказал о том, что ему даже стало жаль участников «юмористических» шоу, а также создателей этих передач, когда он смотрел на то, как они пытаются найти что-то новое и смешное в теме о праздничном пьянстве. Апофеозом «смехоямы» он назвал выступление Петросяна, в ходе которого тот читал анекдоты из интернета.

Как отмечается, с артистом согласились многие его подписчики.