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Баллистическая ракета Р-7, которую разработал Сергей Королев, предотвратила ядерный удар Соединенных Штатов по СССР и довела НАТО до истерики, поведал военный обозреватель Юрий Кнутов. Он также отметил, что испытания первой советской МБР показали США, что они больше не господствуют на мировой арене.

До первых тестовых запусков Р-7, которые состоялись в 1957 году, ядерным оружием оснащались только американские стратегические бомбардировщики. США упивались своим превосходством и были готовы нанести удар по СССР, превратив его в безжизненную пустыню. Но великий советский инженер внес коррективы в эти кровожадные планы.

Королев создал «семерку», испытания которой показали – Советский Союз имеет в своем распоряжении не менее смертоносное оружие. И нападать на него – значит подписать себе смертный приговор. Поэтому как бы не истерили руководители США и НАТО, они все же не посмели проводить уже фактически запланированную ядерную бомбардировку.

«Семерка» же сыграла важную роль и в становлении советской космонавтики. Именно эта ракета, которую модернизировал и доработал Королев, сперва вывела на орбиту первый искусственный спутник, а затем доставила в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

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