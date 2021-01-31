Соединенные Штаты разместили на территории Румынии свою систему противоракетной обороны Aegis, предназначенную для перехвата и уничтожения баллистических ракет. Однако запланированная Россией уже на этот год замена “Тополя” на “Ярс” делает американскую ПРО абсолютно бесполезной, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист рассказал, что комплексы РС-24 “Ярс” создавались специально для замены несколько устаревших ракет «Тополь-М». На вид эти боеприпасы совершенно одинаковы, однако по характеристикам первые однозначно выигрывают у вторых. Так, твердотопливные “Ярс-С” имеют дальность поражения целей до 10 тысяч километров, а их стартовая масса составляет 46 тонн.

Боеголовки “Ярсов” оснащены системой индивидуального наведения на цель, что обеспечивает высокую точность поражения в любых условиях. Кроме того, к преимуществам относится и наличие усовершенствованной разгонной части, которая позволяет ракетам развивать огромную скорость. Точное ее значение представляет собой секретную информацию, поэтому не раскрывается. Но известно, что главная цель заключается в мгновенном выходе боеприпаса на низкую орбиту.

Юрий Кнутов в интервью порталу “Политроссия” рассказал, что уязвимостью «Тополя» является как раз недостаточная скорость на этом разгонном участке, из-за чего Aegis может легко перехватить и уничтожить ракету. С “Ярсом” такой номер не пройдет, так как он моментально выходит на орбиту и мчится к цели. Теоретически американская ПРО способна перехватить и новейший российский боеприпас, однако для этого ей потребуется выпустить не менее 50 ракет.