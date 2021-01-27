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Юморист Ефим Шифрин в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, из-за чего он со скандалом ушёл более 20-ти лет назад из шоу «Аншлаг».

Согласно его рассказу, он был вынужден уйти из-за разногласий с руководством. Так, Шифрин отметил, что ему захотелось иной работы, и потому он решил покинуть «Аншлаг». В подробности он вдаваться не стал, так как расставание с передачей не вышло мирным, и лишь добавил, что «Аншлаг» в его жизни закончился раньше, чем он его покинул.

Вместе с ним тогда ушли его друзья Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Но спустя некоторое время они вернулись в передачу, что весьма огорчило и обидело Шифрина. Евдокимов своё возвращение объяснил тем, что не хотел подводить Дубовицкую, а с Новиковой, по словам Шифрина, всё вышло не так, как ему хотелось бы – он считал, что они хорошие друзья. Он отметил, что обещания нужно сдерживать, или предупреждать, что не сможешь сдержать слово.

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