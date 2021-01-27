Йеменские хуситы нанесли очередной удар по Эр-Рияду – столице Саудовской Аравии. Удивление экспертов вызвал тот факт, что комплексы ПВО «Патриот» дали возможность баллистическим ракетам беспрепятственно пролететь почти 900 километров и перехватили их уже непосредственно над городом.

Авторы издания Avia.Pro сообщают, что МБР йеменских повстанцев незамеченными пролетели мимо шести аналогических комплексов ПВО и ПРО, развернутых американскими ВВС. Отсутствие реакции на столь мощные боеприпасы вполне могло привести к полному разрушению Эр-Рияда.

В подтверждение информации портал опубликовал видео, на кадрах которого зафиксировано уничтожение сразу двух ракет непосредственно над столицей Саудовской Аравии. Одновременно с этим прозвучал мощный взрыв, который напугал местных жителей.

Напомним, что ранее хуситы заявляли, что не намерены наносить удары по мирному населению и обстреливают исключительно военные объекты противника.