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В информагентстве Mainichi из Японии рассказали, что японские специалисты смогли создать портативный девайс, способный уничтожить коронавирусную инфекцию за полминуты.

Речь идет об устройстве под названием Handy UV emitter, излучающем ультрафиолетовые лучи. Согласно словам конструкторов, длина ультрафиолетового света, который излучает прибор, равна 280 нанометрам, а его мощность составляет 70 милливатт. Он может прослужить примерно 20 000 часов.

Был проведен ряд испытаний, показавший, что новая разработка способна уничтожить до 99,99 процента вирусов всего за тридцать секунд. Однако прибор необходимо держать на расстоянии не менее пяти сантиметров от обрабатываемой поверхности. Сейчас исследователи ищут компанию, производящую светодиоды и готовую взяться за серийный выпуск данных устройств.

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