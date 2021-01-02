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Статья на сайте японского агентства Kyodo о российских гиперзвуковых ракетах и способах их сдерживания, которые уже разрабатываются в Стране восходящего солнца, вызвала ажиотаж у читателей. Под ней появилось множество комментариев, в которых пользователи предлагали свои методы борьбы с новейшим российским оружием.

Так, некоторые комментаторы предложили японскому руководству разрабатывать собственные гиперзвуковые ракеты, которые станут отличным инструментам сдерживания. При этом они иронично заметили, что не обязательно создавать большое количество боеприпасов – достаточно испытать одну ракету и заявить, что еще сотня находится в арсеналах японской армии.

Еще один пользователь заявил, что уничтожить летящую гиперзвуковую ракету практически невозможно, поэтому у Японии остается лишь один выход – разрабатывать электронные средства, которые будут ставить мощные помехи для российских «Цирконов» и «Кинжалов».

Основная масса читателей отметила, что пока довольно сложно изобрести эффективный способ борьбы с гиперзвуковыми ракетами, изготавливаемыми в Китае и России. Поэтому есть смысл самим создавать такие же боеприпасы, чтобы уравнять ситуацию.

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