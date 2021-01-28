Японское правительство приняло решение увеличить дальность противокорабельной ракеты “Хитонисики” с 200 километров сперва до 900, а затем и до полутора тысяч, сообщает издание Mainichi Shimbun. На подобную модернизацию его сподвигло прекращение действия Договора ДРСМД, который предполагал уничтожение боеприпасов средней и малой дальности.

Сообщается, что на модернизацию будет затрачено 320 миллионов долларов (33,5 млрд иен). Помимо увеличения дальности, конструкторам потребуется использовать современные технологии, чтобы сделать ракету невидимой для средств обнаружения.

Авторы статьи заявляют, что увеличение дальности позволит существенно расширить предназначение боеприпаса. Она сможет применяться не только против кораблей, но еще и против объектов военной инфраструктуры потенциального противника.

Напомним, что Япония не планирует размещать на своей территории американские ракеты, так как видит в них угрозу для себя. Именно поэтому она приняла решение доработать собственное вооружение. Однако авторы издания отмечают, что для пусков этих боеприпасов Стране восходящего солнца все же придется прибегнуть к помощи спутников США.