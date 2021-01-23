Каждая провокация Соединенных Штатов делает Россию сильнее, уверен израильский политолог Яков Кедми. Он также рассказал, что война против РФ идет уже много лет, и началась она еще во времена СССР.

Сейчас, по мнению Кедми, Соединенные Штаты намереваются подорвать христианскую веру российских граждан и по максимуму ослабить Православную церковь. Именно для этой цели они оказывают поддержку чеченским ваххабитам, а также террористическую организацию «Аль-Каида» (запрещена на территории России). После того, как влияние церкви сойдет на нет, США смогут нанести удар и уничтожить РФ.

По словам Кедми, любыми другими способами Вашингтон не сможет одолеть Москву. Политолог уверен, что на это у США не никаких шансов. Несмотря на то, что они превосходят Россию по количеству вооружения, его недостаточно, чтобы справиться с тем сопротивлением, которое будет оказано в случае обычной войны.