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Соединенные Штаты испытали уникальную систему X-61A Gremlins, которую называют «воздушным авианосцем». Она состоит из транспортника C-130 и беспилотников X-61A, которые стартуют непосредственно с самолета.

Сообщается, что вторые испытания системы завершились успешно. Беспилотный аппарат взлетел с борта транспортника, выполнил свою задачу, а затем с использованием специально предназначенного парашюта приземлился в заданном районе. В ходе тестового полета БПЛА также немного покружил в непосредственной близости от C-130. Управление осуществлялось оператором, находившимся в транспортнике.

Первый тест системы, который проводился в прошлом году, оказался неудачным. Все дело в том, что оператору так и не удалось добиться возвращения БПЛА после выполнения задачи. Однако стоит отметить, что беспилотник X-61A представляет собой перспективный вид вооружения. Он разгоняется до скорости 550 километров в час и может нести груз, вес которого достигает 68 килограммов.

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