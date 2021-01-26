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Вблизи Аляски появились российские противолодочные самолеты дальней авиации Ту-142, заявляют представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Они отмечают, что воздушные суда не пересекали границ Канады и США, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте НОРАД в социальной сети Твиттер. В нем говорится, что подразделения аэрокосмической обороны, которые базируются на Аляске, в кратчайшие сроки идентифицировали российские самолеты и отслеживали их перемещения рядом с американскими и канадскими рубежами.

Информацию подтвердили и представители главного оборонного ведомства РФ. Они отметили, что полеты Ту-142 выполняются без нарушений международных соглашений и установленных правил. Самолеты в ближайшее время продолжат летать над ключевыми районами Северного Ледовитого и Атлантического океанов, не пересекая границ сопредельных государств.

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