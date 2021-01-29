Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «РенТВ» сообщили, что все военные конфликты между Россией и США заканчивались провалом для Вашингтона.

Автор материала отметил, что в США начали постепенно прививать своим гражданам мысль о том, что в мире вполне может произойти ядерная война, однако никто не указывает возможные последствия подобного конфликта, который неизбежно приведет к гибели человечества. Если же речь идет о локальных столкновениях, то исторический опыт показывает, что американцы не смогут противостоять РФ.

К примеру, в 50-х годах прошлого века в Китае советские летчики успешно защитили Шанхай от воздушных ударов со стороны ВВС США и Тайваня, подбив более десяти вражеских самолетов. При защите неба КНДР в период с 1950-го по 1953-й годы зенитчики и летчики СССР смогли сбить 1259 летательных аппаратов противника, потеряв при этом 335 самолетов. Аналогичный результат был получен при войне во Вьетнаме.

Вам может понравиться

Владимир Путин обязал проиндексировать зарплаты всех работников с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года работники могут рассчитывать на повышение заработной платы.…
  • Анна
  • 28.01.2021
  • читать 1 минуту

Синоптик пообещал москвичам “сиротскую” зиму

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в столице на…
  • Анна
  • 28.01.2021
  • читать 1 минуту

Самая красивая сотрудница Росгвардии собирается судиться с ведомством из-за увольнения

В Свердловской области уволенная со службы Анна Храмцова заявила о том, что…
  • Анна
  • 29.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 29 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 29 января – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 29 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 29 января – небольшой снег, до 3 °C |