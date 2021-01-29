В издании «РенТВ» сообщили, что все военные конфликты между Россией и США заканчивались провалом для Вашингтона.

Автор материала отметил, что в США начали постепенно прививать своим гражданам мысль о том, что в мире вполне может произойти ядерная война, однако никто не указывает возможные последствия подобного конфликта, который неизбежно приведет к гибели человечества. Если же речь идет о локальных столкновениях, то исторический опыт показывает, что американцы не смогут противостоять РФ.

К примеру, в 50-х годах прошлого века в Китае советские летчики успешно защитили Шанхай от воздушных ударов со стороны ВВС США и Тайваня, подбив более десяти вражеских самолетов. При защите неба КНДР в период с 1950-го по 1953-й годы зенитчики и летчики СССР смогли сбить 1259 летательных аппаратов противника, потеряв при этом 335 самолетов. Аналогичный результат был получен при войне во Вьетнаме.