Врачи-онкологи рассказали о том, как по ладоням можно вычислить признаки рака. Об этом сообщает издание Express.

Как указывается, первые симптомы рака порой появляются даже на достаточно неожиданных для этого местах. Так, они могут быть даже на ладонях. К примеру, рубцевание ладоней в 90% случаев указывает именно на внутренние злокачественные новообразования. Такое проявление онкологии, как указывается, встречается нечасто, и проявляется ещё до того, как рак был диагностирован.

Также сообщается, что рубцы, которые появляются на ладонях, бывают с чёрным акантозом. Это в 35% случаев говорит о раке желудка, и в 11% случаев – о раке лёгких. Если рубцы не имеют пигментации, то это обычно говорит о раке лёгких, и реже – об образованиях в области шеи, головы и мочеполовых путей.

В итоге медики рекомендуют обращать внимания на изменения ладоней и кожи рук, и не игнорировать помощь специалистов.