Нарушения сна – это одно из самых неприятных последствий коронавирусной инфекции, сообщает кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Пациентам, которые сталкиваются с ними, нужно посоветоваться с неврологом, а также следовать нескольким полезным рекомендациям.

Так, перед сном нежелательно пить спиртное. Может показаться, что оно позволяет быстрее уснуть, но это лишь самообман. На самом деле после окончания действия алкоголя человек просыпается и чувствует себя еще хуже. Попытки победить нарушения сна с помощью спиртного лишь усугубят их. Помимо этого, у человека разовьется страсть к горячительным напиткам.

По мнению сомнолога Елены Царевой, после Covid важно привести в порядок режим питания и включить в рацион кальций, магний, йод, все витамины группы B и цинк. Они позволят восстановить нормальный сон.

Кроме того, улучшить качество сна можно и с помощью продуктов, которые содержат жирные кислоты Омега-3 и витамин D. В них обычно входит и мелатонин, оказывающие влияние непосредственно на фазы сна, и серотонин.