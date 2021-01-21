Врач-дерматовенеролог из клиники Екатеринбурга «УГМК-Здоровье» Елена Бабаева рассказала о новом побочном эффекте, который выявился у переболевшим коронавирусом людей.

Как сообщается, этим эффектом является резкое выпадение волос, что пациенты заметили спустя полтора-два месяца после излечения от коронавируса.

По словам врача, много жителей Екатеринбурга обращаются к специалистам именно с жалобами на выпадение волос. У неё самой подобные пациенты каждый день. Впрочем, она отмечает, что со временем эта проблема без следа исчезнет и волосы вновь начнут расти, как раньше. Как объяснила медик, это телогеновое постковидное выпадение волос является лишь реакцией на перенесённую инфекцию, и потому пациентов можно успокоить тем, что всё восстановится.